Pioli su Piatek: “Ha avuto dei problemi ma ora sta bene”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha risposto alle domande su Krzysztof Piatek in conferenza stampa. Ecco il suo pensiero sul momento del polacco: “Piatek sta bene, ha avuto problemi all’inizio, ma ora sta bene. Lui e Leao hanno caratteristiche diverse. Se ho bisogno di un centravanti di posizione scelgo Piatek, se mi serve uno di movimento scelgo Leao. Stiamo bene di gambe e di testa tutti, ma dobbiamo insistere”. I fischi assordanti per Jesus Suso in Milan-Sassuolo? Stefano Pioli la pensa così, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android