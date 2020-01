Pioli su Paquetà: “Nel 4-4-2 può fare l’esterno. Per ora non è tra i titolari”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Lucas Paquetà, che al momento è sceso nelle gerarchie dell’allenatore rossonero: “In questo momento non è nelle mie scelte per i titolari, ma non è fuori dal progetto. Paquetà nel 4-4-2? Io devo cercare di far vincere il Milan, poi spero che tutti siano a disposizione e che possano rendere al meglio. Può fare l’esterno in questo modulo, è un ottimo giocatore”. Intanto, ecco un indizio social che vedrebbe il numero 39 vicinissimo al PSG>>>

