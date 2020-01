Pioli su Maran: “Ho un rapporto speciale con lui. Cagliari? Li abbiamo studiati”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole sulla squadra sarda e il collega Rolando Maran. “Stanno facendo un ottimo campionato anche se arrivano da 3 sconfitte. Dobbiamo mettere in campo tutto. Maran? Ho un rapporto speciale con lui e non posso dargli vantaggi sulla formazione. Stanno facendo un ottimo campionato e li abbiamo studiati bene”, ha spiegato l’allenatore emiliano. Queste le dichiarazioni del tecnico veneto oggi in conferenza>>

