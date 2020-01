Pioli su Caldara: “Fatte valutazioni tecniche e fisiche. Presto un rinforzo”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole su Mattia Caldara, ceduto all’Atalanta in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. “Abbiamo fatto valutazioni tecniche e fisiche e se abbiamo deciso di cambiare è perché era giusto fare questo tipo di scelta. Tempistiche? Non mi competono certe decisioni, ma mi auguro che presto arrivi un rinforzo perché la rosa deve essere al completo”, le parole dell’allenatore emiliano. Un rinforzo che potrebbe arrivare a breve: ecco il profilo più vicino>>>

