Pioli: “Sbagliato completamente l’approccio. Vado a casa deluso”

ATALANTA-MILAN – Al termine del match di Bergamo tra Atalanta e Milan, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha commentato il risultato del match a Milan TV. “Sbagliato l’approccio a livello tattico e mentale. Siamo responsabili delle nostre prestazioni e i ragazzi non vanno rincuorati. L’unico modo di migliorare è rimettere in campo prestazioni degne della nostra squadra e del nome della nostra società. Per i tifosi mi dispiace molto e vado a casa deluso. Spero che in futuro mostreremo di non essere quelli di oggi. Delle mie scuse i tifosi se ne fanno poco”.

