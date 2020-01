Pioli: “Modulo? Proveremo a cambiare. Problema principale è che facciamo pochi gol”

VERSO CAGLIARI-MILAN – Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello per presentare il match di Cagliari. Ecco le sue parole sul possibile cambio modulo già da domani pomeriggio: “Quando le cose non vanno bisogna trovare delle soluzioni. Ho sempre pensato che se cambi è perché cerchi di diventare più concreto e migliorare. Dobbiamo essere una squadra che propone gioco. In questo momento dobbiamo trovare una soluzione perché il problema principale è che facciamo pochi gol. Chi è escluso domani però non vuol dire che è bocciato”, ha concluso l’allenatore emiliano. Intanto, i rossoneri salutano Borini: ecco la sua prima giornata a Verona>>>

