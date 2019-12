Pioli: “Kessie? Domani servirà, se non siamo forti ci buttano a terra”

ULTIME NEWS MILAN – L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di Franck Kessie nell0 scacchiere rossonero. Soprattutto nella gara di domani contro l’Atalanta, dove servirà fisicità, caratteristica che il solo Kessie possiede nel centrocampo del Milan: “Franck ha caratteristiche fisiche che altri non hanno. Domani servirà, se non siamo forti e con le gambe ben piantate, ci buttano per terra. Dobbiamo rispondere uguale. Gomez non credo sia nella zona di Kessie. Gioca più punta o trequartista, sta in altre zone. Ma l’Atalanta manda in gol tanti giocatori”. Attenzione alle condizioni di Mateo Musacchio: ecco chi giocherà in caso di forfait, continua a leggere >>>

