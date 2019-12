Pianeta Milan è tornato su Instagram!

PIANETA MILAN – Ci scusiamo per l’assenza ma abbiamo avuto qualche problema: il nostro account ‘Instagram‘ è stato cancellato. Stiamo indagando sui motivi.

Inutile dirvi la nostra amarezza e delusione, dopo aver lavorato al potenziamento dell’account da quasi un anno a questa parte. Un torto per noi, ma anche per voi, che ci avete sempre seguito con passione e interesse.

Questo scherzetto ci è costato oltre 28mila followers REALI. Perché non abbiamo mai comprato neanche un like. Ma non ci fermerà. Anzi, chiediamo il vostro aiuto per tornare il più in fretta possibile a quella cifra e a superarla di slancio.

Se vi va, aiutateci: consigliateci a qualsiasi amico o appassionato rossonero. Commentate i nostri post e mettete più like possibili. Insieme, ci riprenderemo quello che ci è stato tolto.

Grazie

La redazione di PianetaMilan.it

<<< CLICCA QUI PER SEGUIRE LA NOSTRA NUOVA PAGINA INSTAGRAM >>>