Pellizzari: “Ibrahimovic? Ha fatto la differenza al Milan in pochi mesi”

MILAN NEWS – Tommaso Pellizzari, giornalista del Corriere della Sera, in collegamento con Sky Sport ha fatto sul momento attuale che sta vivendo il Milan, soffermandosi in particolar modo su Zlatan Ibrahimovic.

"Milan? Di giocatori come Maldini al Milan non ne passano da un po' di tempo, la differenza con le rose del passato è abissale. Il che non vuol dire che col tempo qualcuno di loro non possa diventare una guida, ma ci vorrà del tempo. Basti pensare la differenza fatta da Ibrahimovic in pochi mesi, sulla sua grandezza non si discute ma neanche sull'età. La sua sola presenza è bastata per fare un salto di qualità notevole, segno che in questa rosa altri come Ibra non ce ne sono. Invece quando Ibra arrivò al Milan la prima volta c'erano giocatori che più o meno giocavano in quella categoria lì".