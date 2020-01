Nainggolan: “Contro il Milan non dovremo sbagliare niente. Ibra? Un campione”

NEWS MILAN – Radja Nainggolan ha parlato al termine della gara persa contro la Juventus e in vista del match di sabato tra Cagliari e Milan: le sue parole. “Ibrahimovic è un campione, ma bisogna preparare la partita come fatto da noi per tutto l’anno. I risultati ci hanno sempre premiato, a parte nelle ultime tre partite. Il calcio è così … appena si sbaglia contro le grandi squadre, paghi. E contro il Milan può essere così, perché è una grande squadra. Non dobbiamo sbagliare niente”, le dichiarazioni del centrocampista belga. Intanto, i rossoneri devono fare i conti con gli infortuni: ecco chi è uscito ieri da San Siro zoppicando>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android