Nagelsmann l’innovatore: solo 32 anni e Guardiola come modello

MILAN NEWS – Dalle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’ di questa mattina viene presentato Julian Nagelsmann, giovane tecnico del Lipsia accostato negli ultimi giorni al Milan. Si comincia con 5 domande a colazione fatte dall’allenatore bavarese alla squadra attraverso un’app sullo smartphone. Poi Julian analizza le risposte e le confronta coi dati forniti dagli allenamenti, per poi tirare le somme prima della partita. Solitamente fa piazzare un megaschermo in mezzo al campo di allenamento, per far capire ai suoi ragazzi immediatamente cosa funziona e cosa c’è da migliorare.

Le gare finiscono ben oltre il 90′, spiega la Gazzetta dello Sport, perché al termine della gara Nagelsmann fa vedere al monitor alcuni errori fatti nel corso del match. “E’ l’unico momento in cui i giocatori sono pienamente ricettivi, è allora che si impara”, spiega Nagelsmann. Benvenuti, dunque, nel mondo di questo 32enne allenatore tedesco, ritenuto in Germania un vero innovatore e soprattutto un prodigio del calcio dal momento che a soli 28 anni è diventato tecnico dell’Hoffenheim e nel giro di 3 stagioni lo ha portato dalla salvezza alla Champions League.

La Red Bull lo ha strappato alla concorrenza di Real Madrid, è stato lo stesso Nagelsmann a rifiutare perché non si sentiva pronto, e al Bayern Monaco. Ora con il Lipsia è terzo in campionato – che riprenderà oggi contro il Friburgo – e ai quarti di finale di Champions League. Il mondo Milan si è scaldato col suo nome. Chi lo conosce sa che Nagelsmann è un allenatore con tantissime doti. Ama analizzare i dati, ma non è uno scopritore di talenti. Lui valorizza il materiale che ha per le mani, come ad esempio Sule e Gnabry avuti all’Hoffenheim e oggi entrambi al Bayern Monaco.

Tuttavia, bisogna anche fare i conti con la realtà. E ad oggi le possibilità che possa arrivare al Milan sono decisamente poche. Ha un contratto fino al 2023 e non intende lasciare il Lipsia. Che Rangnick possa alla fine convincerlo? Staremo a vedere. Intanto, il dirigente tedesco vuole allestire una numerosa squadra di collaboratori: ecco quanti>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓