Moratti: “Non sarà facile, ma sulla carta più forte l’Inter”

ULTIME MILAN – Si avvicina sempre di più il Derby di domenica sera. Inter-Milan non è mai una partita come tutte le altre e ovviamente richiama l’attenzione di tutto il mondo del calcio. Soprattutto di chi ha scritto pagine importanti di storia, come Massimo Moratti, ex presidente e proprietario dell’Inter, che intervistato da passioneinter.com ha parlato della prossima stacittadina. Non ha nascosto di vedere la sua ex squadra come favorita, ma ha ricordato come sia sempre una sfida imprevedibile: “Non sarà facile: sulla carta dovremmo essere più forti noi, ma non si sa mai… Fare una previsione sul Derby è una cosa davvero impossibile”.

