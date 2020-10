Monza, Brocchi in bilico? Semplici e Zenga sarebbero pronti a sostituirlo

ULTIME NOTIZIE – Stando a quanto riporta il sito seriebnews.com, la panchina di Cristian Brocchi non sarebbe più così solida.

Gli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento dal suo Monza (3 punti in 4 partite frutto di 3 pareggi e una sconfitta), non soddisfano in pieno la dirigenza e la tifoseria, che ha grandi aspettative per questa stagione. Appare al momento strano che Brocchi sia a rischio, ma il portale è certo della situazione, tanto che emergono anche i nomi dei profili da monitorare qualora non ci sia la sterzata decisiva: Leonardo Semplici e Walter Zenga. Si attendono sviluppi in questo senso.

