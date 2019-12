Moggi: “Con Ibrahimovic il Milan migliorerà. È semplice da gestire”

NEWS MILAN – Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, fu il primo a portare Zlatan Ibrahimovic in Italia, nell’estate 2004. Queste le dichiarazioni di Moggi, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, sul ritorno di Ibrahimovic al Milan dopo sette anni e mezzo.

“Nonostante l’età è un giocatore che dà stimoli all’ambiente: non so che cosa potrà raggiungere il Milan ma con lui di sicuro migliorerà. Ha qualità, forza fisica, non ha mai avuto grossi incidenti e possiede tanta forza interiore. Come va gestito? Da questo punto di vista è semplice, soprattutto se ha stima negli interlocutori. Con me Ibra è stato esemplare, ha fatto quel che doveva e anche di più”.

Su Krzysztof Piatek, a rischio cessione dopo il ritorno dello svedese, Moggi ha dichiarato a ‘TMW‘: “Questo lo deciderà la società ma credo che, con Ibrahimovic, Piatek giocherebbe poco perché lo svedese ha bisogno di giocatori di movimento. Nel Milan ad esempio aveva vicini Kevin-Prince Boateng ed Antonio Nocerino e lui attirava su di sé quattro giocatori liberando i suoi compagni. Nocerino non a caso quell’anno segnò undici reti. Ibra fa reparto da solo”.

Il Milan, però, pensa a come rinforzare la propria difesa ed il proprio centrocampo nel mercato di gennaio. Per la mediana, l’obiettivo numero uno è sempre un top player di esperienza internazionale: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android