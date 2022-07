ZTE-Milan, Bakayoko out per un problema al ginocchio

I Campioni d’Italia potranno schierare quasi la totalità dei componenti della rosa. Farà eccezione Tiemoué Bakayoko; come riporta la Gazzetta dello Sport,il centrocampista francese sarà infatti indisponibile per via di un problema maturato al ginocchio. Dopo le disavventure sopraggiunte all’ex Monaco con le forze dell’ordine milanesi, ecco che subito si presenta un altro problema. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>