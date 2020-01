Milan-Udinese, tifosi in festa: venduti già 50.000 biglietti

VERSO MILAN-UDINESE – Nemmeno nei momenti più negativi di questa stagione o degli ultimi anni il pubblico milanista ha dimostrato distacco nei confronti della squadra. Può averla fischiata, contestata, ma non l’ha mai abbandonata. Contro la SPAL in un match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia e ad un orario non proprio comodissimo (18.00), i tifosi presenti a San Siro erano circa 32.000. Un numero importante che contro l’Udinese proseguirà sulla stessa scia di entusiasmo causata dall’arrivo di Ibrahimovic. Coi friulani – gara in programma domenica alle ore 12.30 – i tifosi presenti si avvicineranno ai 60.000, visto che ad oggi sono stati venduti già oltre 50.000 tagliandi. Intanto, ecco i primi giorni di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: l’analisi>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android