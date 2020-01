NEWS MILAN – Il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli ha commentato su Instagram la vittoria ottenuta oggi nel finale contro l’Udinese a San Siro per 3-2 grazie alla doppietta di un redivivo Ante Rebic: “Si gioca per queste emozioni… non molliamo mai”, ha scritto il numero 13 rossonero. Davvero incredibile il finale di gara che ha visto tra le altre cose Samu Castillejo essere ammonito: ecco il motivo>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android