Milan-Udinese, Rebic: “Grande soddisfazione, so cosa posso dare”

ULTIME MILAN – Una vittoria al cardiopalma, in Milan-Udinese. All’ultimo istante il gol del 3-2 lo ha segnato Ante Rebic, già autore del gol del pareggio quando il Milan era sotto di una sola rete. Proprio lui, contentissimo e visibilmente soddisfato, a fine gara ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Continuo a lavorare per migliorare, sono soddisfatto e ho dimostrato a tutti cosa posso fare. Contentissimo per la doppietta. Sono arrivati giocatori importanti che hanno dato personalità e in campo si vede. Da Ibrahimovic a Kjaer. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Lavoriamo alla giornata. Niente obiettivi a lungo termine”.

