Milan-Udinese, Pioli: “Reijnders? Non è in calo, ma mi aspetto di più”

Il Milan si prepara per una settimana molto importante. I rossoneri, domani sera, ospiteranno l' Udinese a San Siro . Dopo la partita di Serie A, il Diavolo dovrà affrontare il PSG in Champions League. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Udinese . Ecco un estratto delle sue parole.

PM - Sull'intensità della squadra e su Reijnders in calo: "L'energia iniziale è stata sempre molto buona. Essere intensi è un nostro obiettivo, anche se non significa aggredire sempre alto gli avversari. Reijnders non è in calo, sono contento delle sue prestazioni. Poi da lui mi aspetto di più sia in fase di conclusione che di ultimo passaggio".