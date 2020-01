Milan-Udinese, nono giallo per Bennacer: algerino di nuovo in diffida

NEWS MILAN – Nella gara di ieri contro l’Udinese, l’algerino Ismael Bennacer ha rimediato la nona ammonizione in campionato. Per il centrocampista ex Empoli scatta di nuovo la diffida e si va ad aggiungere ai centrali Romagnoli e Musacchio. Con Biglia ancora out per infortunio, Bennacer dovrà stare molto attento a non rimediare un’altra sanzione per non far scattare l’emergenza in mezzo al campo. Ieri ammoniti anche Castillejo, Conti e Ibrahimovic. Intanto, il mattatore della gara Ante Rebic ha parlato al termine della sfida>>>

