Milan-Udinese, è Rebic l’MVP della partita per i tifosi

ULTIME MILAN – Una doppietta in un tempo che vale una vittoria importantissima. Ante Rebić regala al Milan i suoi primi due gol nel momento più importante e delicato ed è indiscutibilmente il migliore in campo di Milan-Udinese. Le votazioni su AC Milan Official App parlano chiaro: un plebiscito per il croato, MVP e finalmente decisivo, un’ulteriore ovazione dopo quella ricevuta dal pubblico di San Siro. Bravo Ante!

