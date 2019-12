Milan Tv, la programmazione della settimana natalizia

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

INFERNO DEL LUNEDÌ

In onda anche a ridosso delle feste natalizie, il 23 dicembre alle 18.00, il tradizionale talk del lunedì. Tutti i tifosi possono partecipare, inviando post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Umberto Zapelloni, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX

Stefano Eranio rilegge tatticamente Atalanta-Milan, in tutti i suoi aspetti. Un’analisi attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle 18.00 di martedì 24 dicembre.

SPECIALI E STORIA

La programmazione del palinsesto di Milan TV sarà dedicata, nei giorni natalizi, ai momenti più importanti del 2019 rossonero e agli speciali TV storici sui grandi protagonisti dei primi 120 annidel Milan.

I NOSTRI RAGAZZI

Da lunedì 23 dicembre in poi sono in onda sul Club Channel rossonero sia il video della festa di natale del Settore Giovanile rossonero che gli highlights degli Ottavi di finale di Primavera TIM Cup. Sul campo del Torino, i giovani di Mister Giunti hanno ottenuto la qualificazione ai Quarti.

MILANELLO DAILY

Nei giorni di fine dicembre, tra le feste natalizie e il periodo di fine anno, Milan TV tornerà a proporre per i propri abbonati le immagini degli allenamenti della squadra di Mister Pioli in vista di Milan-Sampdoria, in programma nel giorno dell’Epifania.

