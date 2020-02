VERSO MILAN-TORINO – Il tecnico emiliano del Milan Stefano Pioli parlerà oggi alla stampa a Milanello in vista della gara di domani contro il Torino. L’ex allenatore di Inter e Lazio interverrà in conferenza stampa alle 13.30, mentre prima i rossoneri svolgeranno la rifinitura in vista della gara coi granata di domani sera. Intanto, ieri il Milan Femminile ha travolto il Tavagnacco: ecco come è andata>>>

