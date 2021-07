Milan, Tonali desideroso di rivincita dopo una stagione in penombra | News

Tonali giocherà l'amichevole di oggi pomeriggio contro la Pro Sesto: il centrocampista vuole riscattarsi dall'ultima stagione non all'altezza

Questo pomeriggio il Milan di Stefano Pioli giocherà la sua prima partita della stagione 2021-2022. Si tratta di un'amichevole contro la Pro Sesto, squadra che milita nel campionato di Serie C. Farà parte dell'incontro anche Sandro Tonali, diventato da pochi giorni un calciatore rossonero a tutti gli effetti. Secondo 'Tuttosport', il centrocampista ex Brescia vuole disputare una grande stagione riscattandosi da quella passata dove non ha particolarmente brillato. Le sue prestazioni non all'altezza hanno fatto suscitare qualche dubbio circa il suo reale valore rispetto a quanto la dirigenza ha versato nelle casse delle 'Rondinelle' per acquistarlo a titolo definitivo. Da questo pomeriggio, Tonali potrà avrà la possibilità di far ricredere coloro i quali hanno criticato il giovane calciatore nel corso dell'ultimo campionato. Ecco Ballo-Touré: il terzino sta svolgendo le visite mediche.