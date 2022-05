Milan, Tonali: “Il Milan è la squadra più bella che io potessi tifare” | News

Sandro Tonali, calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a 'Sky Sport' dopo aver vinto lo scudetto con il Milan

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Sandro Tonali ha rilasciato delle dichiarazioni.

Su che estate è stata: "E' stata un'estate un po' scombussolata perché ho avuto il primo momento di riposo e poi è partita tutta la festa. All'inizio non sapevo il mio futuro, poi il Milan voleva riscattarmi, poi non si trovava l'accordo, ma Paolo e Ricky hanno fatto di tutto per trattenermi. Abbiamo avuto quei pochi giorni prima dell'inizio un po' di riposo".

Cos'è il Milan per Tonali: "Il Milan per me è una cosa grande, vedere tutta questa gente dopo tanti senza vittorie è una cosa bella. E' la squadra più bella che potessi tifare e più bella in cui giocare. Oggi è il mio giorno più bello della mia vita sportivamente parlando. E' sicuramente più importante".

Su chi vuole ringraziare: "Ringrazio la mia ragazza Giulia e la mia famiglia perché sono le persone che mi sono state vicine tutto l'anno. Poi vorrei ringraziare tutti i nostri tifosi, li ringrazio tutti".

Su Ibrahimovic: "Ibra secondo me non lo sa nemmeno lui. Io spero che continui con noi perché è il migliore che c'è. Anche oggi, prima della partita, ci ha dato una grande mano. Ce l'ha data già da tutta la settimana, è stata una settimana nervosa, ansiosa. Era la partita che ci giocavamo due anni di percorso. lui con la sua esperienza ha saputo tenere apposto tutto e tutti. E' la persona che ci vuole bene e che ha fatto bene qui al Milan. Speriamo che resti con noi non solo un anno".

Se vuole diventare capitano del Milan: "Non lo so, non è una cosa che penso adesso. Adesso penso a passare un anno da campione d'Italia, penso a divertirmi e riposarmi finalmente. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI