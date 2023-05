Milan, buone notizie dall’infermeria: Tomori si allena in gruppo

Il Milan si sta allenando in vista della Lazio. Come riporta Sky Sport, in gruppo c'è anche Fikayo Tomori, recuperato

Dopo l'1-1 di ieri contro la Cremonese, questa mattina il Milan è tornato a lavorare a Milanello: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri hanno svolto un allenamento normale. Buone notizie per il Milan. Come riportato da Sky Sport, il difensore rossonero, Fikayo Tomori, si è rivisto in gurppo che quindi è recuperato per il match di sabato contro la Lazio.