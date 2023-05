Milan, Thiaw e Pobega hanno convinto: futuro rossonero

Milan, Thiaw e Pobega futuro rossonero

Malick Thiaw, si legge, ha fatto molto bene in questi mesi con il Milan. Il centrale tedesco, dopo un fisiologico periodo di ambientamento e la “protezione” nel mese di gennaio, quando il Milan ha avuto un crollo fisico, si è imposto nella seconda parte di stagione come un profilo affidabile e sul quale poter contare anche per il futuro. Così come dirigenza e staff tecnico sono molto contenti dell’evoluzione di Tommaso Pobega, che nel corso dell’anno si è saputo ritagliare un ruolo di alternativa affidabile sia nei due di mezzo sia come trequartista box-to-box. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero