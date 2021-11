Milan, Theo Hernandez: “Contro il Liverpool dobbiamo dare tutto”

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato di Sport Mediaset al termine della vittoria contro l'Atletico Madrid

Theo Hernandez, calciatore del Milan, ha commentato così a Sport Mediaset la bellissima vittoria contro l'Atletico Madrid. Ecco cosa ha detto: "In Champions abbiamo perso qualche partita, ma abbiamo lavorato per arrivare a questa vittoria. Contro il Liverpool sarà difficile, ma giochiamo a casa nostra, dobbiamo dare tutto".