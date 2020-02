Milan, tanti auguri a Diego Laxalt: il terzino compie 27 anni

NEWS MILAN – Compleanno in casa Milan quest’oggi: spegne 27 candeline, infatti, il terzino uruguayano Diego Laxalt appena rientrato dal prestito di 6 mesi al Torino. Questo il comunicato del club rossonero: “È appena riapprodato in rossonero dopo la breve parentesi al Torino, tornato alla fine del calciomercato invernale per rinforzare numericamente e non solo la fascia sinistra. Oggi, 7 febbraio, Laxalt festeggia 27 anni! Un giocatore che già conosce il Milan, Milanello e San Siro: quasi 30 le presenze finora. Un terzino di esperienza e di spinta, abituato alla Serie A e pronto a ridare il massimo quando verrà chiamato in causa. Tanti auguri Diego!”. Per il match di domenica, dopo oltre un mese tornerà a disposizione di Pioli anche Lucas Biglia: le ultime>>>

