Milan sui social – L’esordio con gol di Olivier Giroud contro il Nizza | News

Ecco le immagini dell'esordio con la maglia di Olivier Giroud con la maglia del Milan: il francese ha anche segnato un gol contro il Nizza

Chi parte bene è a metà dell'opera, dice un vecchio proverbio. E la nuova avventura con il Milan di Giroud è partita benissimo. Entrato al posto di Rafael Leao al 61esimo del secondo tempo, all'ex attaccante del Chelsea sono bastati solamente cinque minuti per insaccare il pallone alle spalle del portiere del Nizza. La gara contro i francesi è terminata 1-1, ma la sua esperienza in rossonero non poteva partire meglio di così. Ecco, di seguito, le immagini del suo esordio con il Diavolo. Ilicic, Hauge e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.