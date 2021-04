Milan sui social – Le foto di Brahim e Leao oggi in allenamento

Il Milan ha pubblicato su Instagram una foto di Brahim e Leao che si solo allenati in gruppo oggi. Entrambi totalmente recuperati.

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli: oggi si solo allenati con il resto della squadra sia Brahim che Rafael Leao. Lo spagnolo e il portoghese, entrambi classe 1999, hanno recuperato totalmente dagli infortuni e dunque dovrebbero essere a disposizione in vista del prossimo match. Proprio per celebrare il rientro dei due, il Milan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto, in cui ci sono proprio loro due in contrasto per arrivare sul pallone. Ecco la foto scelta dal club rossonero: "Determinata ad andare su quella palla".