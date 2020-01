Milan sui social – Kessie: “Vittoria importante, ora la Coppa Italia”

ULTIME MILAN – Mancava da più di un mese la vittoria ai rossoneri. Cagliari-Milan riporta al Diavolo i tre punti e il regalo arriva direttamente da Zlatan Ibrahimovic, autore di una partita sontuosa. Con lo svedese, tutti hanno reso molto meglio. Per esempio Franck Kessie, centrocampista ivoriano che negli ultimi mesi aveva sempre deluso e che addirittura era stato lasciato in panchina nell’ultimo match. Oggi, invece, Kessie è stato autore di un’eccellente partita. A fine match, sul proprio profilo Instagram, il numero 79 ha pubblicato una foto per festeggiare, ma con la giusta mentalità, concentrato già sul prossimo impegno, la Coppa Italia di mercoledì: “Vittoria importante oggi contro il Cagliari. Ora rimaniamo concentrati e pensiamo alla Coppa Italia”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android