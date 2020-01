Milan sui social – Ibrahimovic: “Insieme sono ancora più forte”

ULTIME MILAN – Adesso davvero. Adesso #IZBack. Zlatan Ibrahimovic ha giocato più di 90 minuti in Cagliari-Milan e ha trascinato la squadra rossonera alla vittoria per 2-0, segnando anche una rete. Un’altra gli è stata annullata e ha colpito un palo clamoroso. In più, tante grandi giocate. Insomma, Ibra fa ancora la differenza ed è già leader assoluto del Milan. I suoi compagni si fidano di lui e lui ripaga la fiducia. Dopo il match, poco fa, Ibra ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui tutti lo abbracciando dopo il gol per festeggiare, con la seguente didascalia: “1 forti insieme più forti”.

