Milan sui social – Ibrahimovic è l’MVP contro il Cagliari

ULTIME MILAN – IZBACK. Zlatan torna al gol, il Milan riprende il suo cammino ritrovando la vittoria, la prima del 2020. A Cagliari i rossoneri, trascinati dallo svedese, vincono l’ultima giornata del girone di andata, salgono a 25 punti e ritrovano gioco, solidità e fiducia. Alla prima da titolare dal suo ritorno al Milan, Ibra si toglie la gioia del gol e viene acclamato come MVP della trasferta sarda. Migliore in campo, dunque, votato su AC Milan Official App con il 77% delle preferenze. Welcome back Zlatan!

