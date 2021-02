Milan-Stella Rossa, Stankovic: “Perché non ci hanno fatto battere l’angolo?”

Milan-Stella Rossa, Stankovic perplesso

C'è soddisfazione nelle parole di Dejan Stankovic dopo il match tra Milan e Stella Rossa. Un doppio confronto che vede i rossoneri passare il turno soltanto in virtù del gol in più segnato fuori casa. L'ex Inter, però, è particolarmente perplesso per un episodio che poteva essere decisivo: "Ero dispiaciuto per l'angolo, ma non piango – riporta Tuttosport – Ma dico: lasciacelo battere. Il Milan lo avrebbe battuto, così come altre squadre di livello. Lascialo battere l'angolo a questi ragazzi che hanno dato tutto, come premio. Ma io non piango, sono davvero orgoglioso dei miei ragazzi e di come hanno tenuto testa con un uomo in meno".