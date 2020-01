MILAN-SPAL – Come comunicato dal Milan, per il match contro la SPAL di mercoledì sera, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, verrà aperto anche il secondo anello rosso. L’obiettivo è raggiungere i 30 mila tifosi, mentre ad oggi siamo a quota 22 mila. L’entusiasmo non mancherà certamente soprattutto dopo la bella vittoria dei rossoneri ottenuta ieri a Cagliari per 2-0.

