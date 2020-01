Milan-Spal 2-0 al 45′: decidono per ora Piatek e Castillejo

NEWS MILAN – È terminato, da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia: decidono, per ora, le reti siglate al 20′ dal ‘Pistolero‘, Krzysztof Piatek, su assist in profondità di Ismaël Bennacer e da Samu Castillejo al 44′ con un gran tiro a giro sul palo più lontano. Milan-Spal, dopo 45′, è 2-0 per il Diavolo. Per seguire il secondo tempo della sfida di TIM Cup tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli estensi di Leonardo Semplici, continua a leggere >>>

