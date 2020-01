Coppa Italia – Milan-Spal 1-0: rete di Piatek al 20′

NEWS MILAN – Si è sbloccato Krzysztof Piatek! Il ‘Pistolero‘ polacco è tornato al gol su azione dopo Milan-Lecce 2-2 del 20 ottobre 2019: Piatek, infatti, al 20′ ha sfruttato l’assist di Ismaël Bennacer per presentarsi a tu per tu con il portiere ospite Etrit Berisha e batterlo con eleganza, aprendo le danze negli ottavi di finale di Coppa Italia. Milan-Spal 1-0. Per seguire la diretta testuale del match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

