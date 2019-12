ULTIME NEWS MILAN – A seguito dei gialli ricevuti contro l’Atalanta, Romagnoli e Musacchio entrano in diffida: entrambi dovranno stare molto attenti contro la Sampdoria. In caso di una loro squalifica al momento i rossoneri hanno in rosa Caldara e Gabbia come alternative, ma cercano sempre di trovare l’accordo con Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese del Barcellona. Ecco le ultime sul classe ’99>>>

