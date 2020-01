Milan-Sampdoria, Ibrahimovic farà di tutto per esserci

ULTIME MILAN – È appena arrivato a Milano e ha già tantissima voglia di far bene, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è atterrato a Linate questa mattina, poi ha svolto le consuete visite mediche di rito e entro la fine della giornata firmerà il proprio contratto. Difficile possa aggregarsi alla squadra già oggi e questo di certo non gli farà piacere. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, Ibrahimovic vorrebbe essere già pronto a scendere in campo, almeno dalla panchina, lunedì pomeriggio, giorno dell’Epifania, per Milan-Sampdoria. Difficile, però, ci possa riuscire. Ma, ovviamente, impossibile porre freni a Ibra e la verità si saprà solo quando si leggerà l’elenco dei convocati. Per le prime parole di Ibra… Continua a leggere >>>

