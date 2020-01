Milan-Sampdoria, boato di San Siro all’ingresso in campo di Ibrahimovic

ULTIME NEWS MILAN – C’è attesa per il secondo debutto di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. I tifosi a San Siro non vedono l’ora di poter riabbracciare un campione mai dimenticato. Tutto ciò è testimoniato dal vero e proprio boato che lo stadio ha riservato al suo beniamino al momento dell’ingresso in campo. Lo riporta Alessandro Alciato in diretta per ‘Sky Sport’. Intanto il Psg non molla Lucas Paqueta: per le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

