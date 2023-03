Milan-Salernitana, Ibrahimovic fa ridere Maggiore in diretta

Nel prepartita di Milan-Salernitana c'è stato una simpatica scenetta, che ha visto come protagonista Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Diavolo, infatti, è passato di fianco alla zona mista di DAZN, mentre l'ex centrocampista rossonero, ora in maglia granata, Giulio Maggiore si preparava per la consueta intervista. Ibrahimovic, a quel punto, ha fatto una smorfia alla telecamera e il mediano si è messo a ridere in diretta. Ecco come e dove vedere Milan-Salernitana in tv o in diretta streaming >>>