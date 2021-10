Milan, Saelemaekers convocato dal Belgio | Calcio News

Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato convocato dal Belgio per la final four di Nations League. Ecco la lista completa

Continua il momento positivo di Alexis Saelemaekers. Il calciatore del Milan, infatti, è stato convocato dal Belgio per la final Four di Nations League. Nella lista ci sono anche gli ex "italiani" Lukaku e Castagne. Questa è un'ulteriore dimostrazione della crescita del belga, che sta garantendo a Pioli non solo quantità, ma anche qualità. Intanto Kessié potrebbe dire addio al Milan: sull'ivoriano ci sono PSG e Liverpool.