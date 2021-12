Milan-Roma, Mourinho dovrebbe recuperare Pellegrini

Lorenzo Pellegrini, centrocampista giallorosso, dovrebbe rientrare per Milan-Roma, gara che si giocherà a San Siro il 6 gennaio

Recupero importante in casa giallorossa. Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Lorenzo Pellegrini dovrebbe essere a disposizione per Milan-Roma, gara che si giocherà il 6 gennaio a San Siro. Il centrocampista manca da circa da un mese e dunque non può essere al massimo della condizione, ma sicuramente potrà essere molto utile alla causa giallorossa nelle prossime partite. Intanto il Milan sul calciomercato è pronto ad acquistare il difensore.