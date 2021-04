Milan, rinnovo Ibrahimovic: le cifre del contratto di Zlatan / News

L'attesa sta per finire: Zlatan Ibrahimovic rinnoverà questa sera il proprio contratto con il Milan. Cifre e dettagli

Manuele Baiocchini, inviato di 'Sky Sport', ha svelato cifre e dettagli del contratto di Zlatan Ibrahimovic, che arriverà in serata. Le dichiarazioni: "Togliamo il condizionale: Zlatan Ibrahimovic rinnoverà questa sera il contratto con il Milan per un anno a 7 milioni di euro. Sarà un contratto variabile tra parte fissa e bonus ed è anche normale che il Milan si cauteli viste le prestazioni straordinarie di Ibra sul campo e le sue assenze per infortunio: più giocherà più guadagnerà, più segnerà più guadagnerà. Oggi sarà un po' l'Ibra day a stoppare la delusione della sconfitta di ieri contro il Sassuolo. Stasera poi ci saranno le foto di rito a suggellare questo accordo fino al giugno 2022 con un'intervista che Ibrahimovic rilascerà in serata probabilmente a Milan TV". Rinnovo di Ibrahimovic in serata: ecco cosa abbiamo scoperto