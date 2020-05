Milan, rientri in Italia di Ibrahimovic e Kessie: le ultime

MILAN NEWS – Il Milan potrebbe riaprire domani le porte di Milanello ma mancano ancora Franck Kessie e Zlatan Ibrahimovic. Il primo è in costante contatto con Stefano Pioli e il suo non ritorno è da motivare con la mancata ufficialità della ripresa del campionato. Quando questa avverrà allora lo svedese farà ritorno, ma nell’attesa continuerà ad allenarsi con l’Hammarby. L’ivoriano, invece, avrebbe trovato il modo di lasciare la Costa d’Avorio – chiusa causa emergenza – per poter fare rientro nel nostro Paese. Intanto, ieri i primi calciatori si sono trovati alla Madonnina per i test anti Covid-19>>>

