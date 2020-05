Milan, Rangnick si avvicina: ma Pioli prosegue per la sua strada

MILAN NEWS – Le voci sul futuro della panchina rossonera col nome di Ralf Rangnick sempre più vicino non hanno disturbato Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, infatti, come riporta questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, sta continuando diritto per la sua strada nonostante il momento particolarmente complicato nella gestione del gruppo e le voci sul proprio futuro.

La figura del tecnico di Backnang continua ad aleggiare sulla testa di Pioli, ma l’allenatore del Milan rimane in corsa per la panchina del prossimo anno. Rangnick, infatti, ieri ha parlato di “altre cose da considerare” a causa del Coronavirus. Che sia dunque vero che Milan e dirigente tedesco siano ancora molto lontani da un accordo? In tal caso, il lavoro apprezzato di Stefano Pioli potrebbe consentire al tecnico di Parma di restare ancora in rossonero. A quel punto risalirebbero anche le chance di Paolo Maldini>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓