Milan Primavera: prossimo impegno contro il Pordenone il 18 gennaio

MILAN PRIMAVERA – Il Milan Primavera di Federico Giunti, capolista del Girone A di Primavera B davanti all’Hellas Verona di 6 lunghezze, ha messo nel mirino il primo impegno del 2020. I giovani rossoneri se la vedranno, infatti, contro il Pordenone – sesto in classifica – e che all’andata fece sudare i 3 punti al Milan che si impose 1-0 in terra friulana. Appuntamento a sabato 18 gennaio al Vismara per il fischio d’inizio. Ecco tutti gli impegni del mese di gennaio del Milan Primavera>>

