Milan, Pioli: “Sappiamo come affrontare queste partite” | UCL News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista del match di domani contro l'Inter

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato della partita di domani tra Inter e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "In questi momenti non ci sono altri pensieri se non quelli di aiutare la squadra ad essere aiutata nel modo migliore possibile dal punto di vista tattico, tecnico, motivazionale e fisico quindi non ci sono altri riti che ci possano permettere di avere questo obiettivo cioè di vincere la partita se non quella di giocare il nostro miglior calcio possibile".

Su come sarà la partita: "Difficile, combattuta, come deve essere una partita che poi darà la possibilità a una delle due squadre di arrivare in finale di Champions. Quindi difficile sicuramente e noi sappiamo che dobbiamo alzare il livello. Non dobbiamo pensare di fare qualcosa veramente di eccezionale e di unico, noi abbiamo già fatto grandi partite, sappiamo come affrontare queste gare. Quindi dobbiamo crederci fin dal primo minuto fino al 95esimo di riuscire a battere i nostri avversari e provare a ribaltare il risultato che, al momento, è pesante".

Sulle motivazioni: "Tutto quello che diciamo oggi vale fino ad un certo punto. Perché poi conterà solamente quello che riusciremo a fare sul campo, sia noi che i nostri avversari. Noi vogliamo fare molto di più rispetto a quello che siamo riusciti a fare nella partita d'andata, questo è sicuro".

Su qualche jolly da pescare: "Sicuramente domani bisognerà pescare qualche jolly ma non so se tra i primi undici o da chi entra ma pescare qualche jolly durante la partita perché è chiaro che dobbiamo approfittare di qualsiasi situazione per trarre dei vantaggi per cercare, ripeto, di battere l'Inter. Tutti noi dobbiamo pensare domani di poter essere determinanti per il risultato finale e affrontare la partita con questa determinazione e questa mentalità". Mercato Milan, il retroscena: Chelsea pronto ad offrire due giocatori per Leao.