Milan, Pioli: “Rebic? Condizioni eccellenti dopo la sosta natalizia”

NEWS MILAN – Nel corso di una videolezione tenuta ad alcuni allenatori dilettanti su MyAiac, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha speso belle parole per Ante Rebic.

L’allenatore ne ha parlato a proposito del tema riguardante il cambio modulo durante questa stagione, quando ha deciso di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1: “L’arrivo di un giocatore di peso offensivo come Ibrahimovic mi ha portato a cambiare situazione e passare al 4-2-3-1. Nessun sistema ti garantisce la vittoria ma sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori è molto importante per ogni allenatore. Rebic? È tornato dalla sosta natalizia in condizioni mentali e fisiche eccellenti”, ha dichiarato Pioli. L’attaccante croato sembra destinato a rimanere in rossonero: stesso destino per Andre Silva che rimarrà all’Eintracht. In fin dei conti, uno scambio che ha accontentato tutti: siete d’accordo?

